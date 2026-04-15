川田裕美、和歌山で一日警察署長に！制服姿で交通安全と防犯を呼びかけ | RBB TODAY

フリーアナウンサーの川田裕美が4月14日にインスタグラムを更新し、和歌山県の海南警察で一日警察署長を務めたことを明かした。

川田はインスタグラムで、「先日、和歌山県の海南警察にて一日警察署長をさせていただきました」と報告。制服を着用し、「一日警察署長」のたすきを着用した自身の写真を公開した。

当日を振り返り、川田は「イベントでは子供達のかわいいダンスなどの発表もあり、終始皆さんニコニコしていました」と明かした一方、「少しでも交通安全・防犯を改めて考えるきっかけになっていたら嬉しいです」と呼びかけていた。

川田は和歌山大経済学部出身。11日に一日警察署長を委嘱され、同署主催の「海南安全安心わくわくフェス」に参加。また、署員らと交通安全教室に参加した。

※【画像】川田裕美が一日警察署長に

