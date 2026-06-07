2歳娘の手をしっかりと繋いで…俳優イ・ビョンホン、服の買い物に出かける愛らしい日常 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、夫の俳優イ・ビョンホン、2歳の娘とともに過ごしたささやかな家族の日常を公開し、目を引いた。

去る6月6日、イ・ミンジョンは自身のSNSを通じて「何を買おうとしているの？」という文章とともに、1枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、買い物に出かけたイ・ビョンホンと娘の姿が収められている。服屋を巡る2人は手をしっかりと繋いだまま並んで歩いており、心温まる雰囲気を醸し出した。

（写真提供＝OSEN）イ・ビョンホン

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）右：イ・ビョンホン

同日、イ・ビョンホンはTシャツと短パン、スニーカー、帽子など、ラフな服装で外出した。娘はワンピースにリボンのヘアピンを合わせた愛らしいスタイルで視線を釘付けにした。

特に、イ・ビョンホンは買い物に集中しながらも娘の手を離さない姿で、優しい父親の一面を見せた。

◇イ・ビョンホン プロフィール

1970年7月12日生まれ。漢陽（ハニャン）大学校在学中にアルバイトを通じて「コカ・コーラ」をはじめとした多数のCMに出演。母親の友人が韓国の地上波KBS主催の公開採用オーディションの願書を手に俳優の道を勧め、1990年にKBS公開採用14期生に合格した。翌年にはトップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマ『アスファルト、我が故郷』でデビューした。2000年に公開された主演映画『JSA』は韓国でメガヒットし、社会現象に。2004年にドラマ『美しき日々』が日本で放送された際には、クールさと強引さを兼ねそなえた男らしいキャラクターで視聴者の心を掴んだ。2019年には主演映画『白頭山大噴火』を通じて北朝鮮の工作員を熱演し、大きな反響を得た。

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