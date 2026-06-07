“フィギュア貴公子”チャ・ジュンファン、俳優業再開か？新ドラマへの出演を「前向きに検討中」 | RBB TODAY

フィギュアスケート元韓国代表のチャ・ジュンファンが、俳優活動の再開を検討中だ。

6月7日、所属事務所ファンタジオは『スポーツソウル』に「チャ・ジュンファンがtvNの新コメディドラマ『宮殿ランド』への出演を前向きに検討中だ」と明らかにした。

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チャ・ジュンファンは、『宮殿ランド』（原題）でソン・デハン役をオファーされたと伝えられた。tvNが久しぶりに披露するシチュエーション・コメディドラマであるだけに、チャ・ジュンファンの出演検討のニュースにも関心が集まっている。

“俳優チャ・ジュンファン”への期待も高まっている。チャ・ジュンファンは、フィギュアスケート選手として名を馳せる前、子役として活動した経歴がある。彼は、過去にドラマ『MBCベスト劇場』『美賊イルジメ伝』などに出演し、カメラの前に立ったことがある。

（写真＝ファンタジオ）チャ・ジュンファン

チャ・ジュンファンは、韓国男子フィギュアを代表する選手だ。2010年の「第91回全国冬季体育大会」での銅メダルを皮切りに、2018年の平昌（ピョンチャン）冬季五輪、2022年のISU四大陸フィギュアスケート選手権、2025年のハルビン冬季アジア大会など、国際的な舞台で活躍した。

そして去る4月、彼はファンタジオと専属契約を締結し、活動領域の拡張を予告した。当時、ファンタジオは「フィギュアスケート選手としてグローバルな地位を固めてきたチャ・ジュンファンは、ファンタジオとともにエンターテイナーとして活動領域を広げていく予定だ」と伝えた。

チャ・ジュンファンが『宮殿ランド』を通じて、久しぶりに俳優として視聴者の前に立つのか、関心が集まっている。

◇チャ・ジュンファン プロフィール

2001年10月21日生まれ。韓国・ソウル出身。身長178cm。趣味は音楽、映画鑑賞。韓国のバラエティ番組で東方神起のユンホと共演したこともある。その長身と甘いマスクから海外でも人気が高く、愛称は「ベイビージュン」「ジュンリエット」「チャーミングジュン」など。2022年北京冬季五輪では韓国男子フィギュア史上初となる5位入賞を果たした。ジュニア時代にはK-POPボーイズグループENHYPENのメンバー、ソンフンと同時期に活躍していたというエピソードも。2022年12月の『SBS歌謡大典』ではソンフンとのコラボステージを披露して注目を集めた。

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