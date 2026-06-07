2度の流産の末に念願の娘誕生！『応答せよ1988』女優、出産を報告「耐えてくれてありがとう」 | RBB TODAY

ドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』で強烈な印象を残した女優イ・ムンジョンが、2度の流産の末に、第3子となる娘を出産した。

去る6月6日、イ・ムンジョンは自身のSNSに「2026年6月 4日。神様が送ってくださった我が家の末っ子」として、「第3子『ギュリ』が健康に生まれたというありがたいニュースを伝える」という文章とともに、写真を投稿した。

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彼女は、「第1子、第2子の妊娠中は大きな困難がなかったので、第3子もそうだと思っていたが、お腹のなかの赤ちゃんがとても小さく、切迫早産の可能性があったため、妊娠後半期を慎重に過ごした」と、妊娠中に心労が絶えなかったと伝えた。

続けて、「ママのお腹の中でたくましく耐え、健康に世界に出てきてくれて本当にありがとう」として、「我が家の末っ子ギュリは、長男と次男（の特徴）が混ざっていて似ている」と説明した。

（写真＝イ・ムンジョンInstagram）

あわせて、「似た者同士の3人兄妹とともに、また新たな始まりを迎えることになった」として、「多くの祝福と応援をお願いする」と3人の母親になった覚悟も伝えた。

なお、女優イ・ムンジョンは2012年に映画『ある会社員』でデビューし、映画『恋愛の温度』『チャンス商会～初恋を探して～』華麗なるリベンジ』、ドラマ『ミセスコップ』などに出演した。

（写真＝イ・ムンジョンInstagram）『応答せよ1988』のなかのイ・ムンジョン

特に、『恋のスケッチ～応答せよ1988～』で、主人公の弟、ソン・ノウルの彼女の姉役として名を馳せた。2018年に一般男性と結婚し、2人の息子がいる。

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