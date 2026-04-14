藤田ニコル、「たまごクラブ」表紙でマタニティ姿披露「貴重な姿を残す事ができて嬉しい」 | RBB TODAY

モデルでタレントの藤田ニコルが4月14日にインスタグラムを更新。マタニティ姿で「たまごクラブ春号」の表紙を務めることを報告した。

藤田は2025年12月に第1子妊娠を発表していた。

インスタグラムで藤田は、「実は、このたび4月15日発売の『たまごクラブ春号』の表紙に登場させていただくことになりました」と報告。ふっくらと膨らんだお腹を薄いレースで隠したショットを使用した「たまごクラブ」の表紙を公開した。

「たまごクラブ」について藤田は、「悩んだ事や知りたい事がわかりやすく教えてくれるので沢山読んでいました」と明かしつつ、「撮影時はまだ妊娠7ヶ月の時だったのですでにもう懐かしい記憶」と振り返った。

また、「貴重な姿をたまごクラブさんのおかげで残す事ができてとっても嬉しいです」と喜びをつづった。

このポストには、「幸せが伝わってくるよ」「妊娠期間も表紙飾っちゃうのほんとにさすがすぎる」「妊娠中なのに可愛すぎる(」という声が集まっている。

※【画像】藤田ニコルが「たまごクラブ」でマタニティ姿を披露

