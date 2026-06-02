松田聖子、デビュー45周年記念ツアー映像作品より「Rock‘n Rouge」「夏の扉」がYouTubeで先行公開！ | RBB TODAY

6月3日に発売する松田聖子のデビュー45周年記念ツアー映像作品より、ヒットメドレー2曲がYouTubeにて公開された。

現在も2025年発売のデビュー45周年記念ベストアルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～」がロングヒットの中の松田。

このたび発売となるのは、周年らしくオールタイムベストなセットリストで挑んだ全国アリーナツアー「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」の初日、さいたまスーパーアリーナ公演を収録した映像作品。“永遠のアイドル”松田らしい熱気と興奮に満ちた全27曲が収録されている。

発売に先駆け、この映像作品の中からコンサート後半のヒットメドレーより、45周年を祝福しキュートなケーキに乗って登場した「Rock‘n Rouge」、本編ラストを飾った「夏の扉」とヒット曲2曲が第2弾としてYouTubeにて公開された。

同コンサートでは第1弾で公開された「青い珊瑚礁～Blue Lagoon～ 」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021 」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness 」のほか、ドラム演奏を披露した「時間の国のアリス ～Alice in the world of time～」「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」など往年の名曲に加えて、軽快なトークとともに「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲まで熱演。アーティストとして輝き続ける45年目の松田聖子を余すところなく収録した映像作品となっている。

さらに、DVD初回限定盤は演目から10曲を厳選したライブ音源CD、Blu-ray初回限定盤は豪華52ページの写真集を付帯しており、ファンは見逃せない内容となっている。

なお、今年の松田の全国アリーナツアー「Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”」は6月6日からスタートする。