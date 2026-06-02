ブロンコビリー、激辛＆旨辛の韓国グルメフェア開催！プルダックソースがけハンバーグなど登場 | RBB TODAY

ステーキハウス ブロンコビリーは、6月23日から7月20日まで、2026年夏の激辛メニュー「BRONCO FIRE」第2弾として「韓国グルメフェア」を開催する。

BRONCO FIRE第2弾！ 今回は『韓国グルメフェア』を開催！

同フェアでは、激辛メニューとして「激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ ～まろやかチーズよいしょ盛り！！～」が登場。人気メニューのがんこハンバーグに、ブートジョロキアの刺激を効かせた激辛プルダックソースとプルダックを合わせた一品で、まろやかチーズを最大3杯までかけることができる。美酢ももラッシー付きで、価格は単品200gが2,164円（税込）、300gが2,720円（税込）。セットは200gが3,110円（税込）、300gが3,666円（税込）。

「鉄板焼き！ ビビンバ風ガーリックライス」（税込 363円）

「チョレギサラダ」

また、旨辛メニューとして「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ＆旨辛ヤンニョム風ビリチキ」も販売。がんこハンバーグに、甘辛いヤンニョムチキン風のたれを絡めた「ビリチキ」2個を組み合わせたメニューで、価格は単品200gが2,164円（税込）、300gが2,720円（税込）。セットは200gが3,110円（税込）、300gが3,666円（税込）。

「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」

さらに、おつまみとして楽しめる「旨辛ヤンニョム風ビリチキ（4個）～白菜生キムチ添え～」は968円（税込）で販売。「鉄板焼き！ ビビンバ風ガーリックライス」は、魚沼産コシヒカリセットまたは単品大かまどごはんの注文で363円（税込）で追加できる。

このほか、食べ放題ブロンコビュッフェでは「チョレギサラダ」「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」「ピリ辛もやし」「もろみ醤油のチョレギドレッシング」が登場。プレミアムドリンクバーまたはプレミアムドリンクバー＆ジェラートバーでは、美酢ももフレーバーを使用した「美酢ももドリンク」も提供される。