武田玲奈、有岡大貴、小栗有以らがサウナ雑誌「SAUNA BROS」に登場！Jリーグのサウナ好き選手名鑑も収録 | RBB TODAY

サウナ専門誌「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社）が、6月30日に発売される。

“サウナの魅力”を多くの人に伝えるべく、サウナ好きの編集部員が愛情と熱量だけで制作している同誌。vol.1～11がサウナファンから高い評価を得たことを受け、12号目の発行が決定した。

「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社刊）

今号も表紙を飾る武田玲奈が訪れたのは、3月28日にオープンし話題を集めている「サウナメッツァ大井町トラックス」。東京・大井町駅に新設された改札から直結する複合施設「OIMACHI TRACKS」に誕生した施設で、路面電車の車内をイメージしたサウナ室や、ハーブの香りを楽しめるサウナ室など、武田が日常のふとした合間で“特別な時間”を過ごす様子が収められている。

「SAUNA BROS.vol.12」（東京ニュース通信社刊）

また、今号ではJリーグと「SAUNA BROS.」が特別コラボレーションした”Jリーグサウナ名鑑”も掲載。Jリーグ全60クラブから60名のサウナ好き選手が登場し、サウナを好きになったきっかけや好きなサウナを本人の言葉で綴っている。

さらにサウナを愛する芸能人たちの声も紹介される。俳優・黒羽麻璃央は都心にできた新施設「SHIAGARU SAUNA 神田×秋葉原」でサウナを体験し、束の間の休息を取る。「SAUNA BROS. 別冊SAUNA KIITOS.vol.2」に初登場し話題を呼んだAKB48の小栗有以は「たなごころvillage」でサウナを満喫し、サウナ好きな一面を存分に魅せている。毎号連載で登場している有岡大貴（Hey! Say! JUMP）はチョコレートプラネットの長田庄平とともにサウナに向かう。

「SAUNA BROS.vol.12」HMV&BOOKS online／HMV&BOOKS SHIBUYA購入特典ポストカード

そのほか、サウナ愛好家のマグ万平、清水みさとがサウナに癒される喜びや思わぬ発見、おすすめの楽しみ方を存分に語っている。

また、HMV&BOOKS online／HMV&BOOKS SHIBUYAでの購入者には、武田玲奈のポストカード1枚が付く特典も用意されている。