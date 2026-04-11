中島裕翔、新木優子と結婚発表「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」 | RBB TODAY

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中島裕翔、新木優子と結婚発表「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」

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新木優子【写真：竹内みちまろ】
  • 新木優子【写真：竹内みちまろ】

　俳優の中島裕翔が4月11日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトを通じ、俳優の新木優子と結婚したことを報告した。

　中島は公式サイトで、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづった。

　また、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」とし、「引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

　一方、新木が所属するスターダストプロモーションも公式サイト上で、「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表し、「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。

　また、同サイト上に掲載されたメッセージの中で新木は、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と結婚したことを報告。

　新木は、「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、 自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と明かし、「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、 一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」とつづり、直筆で名前を記した。

　中島と新木は2017年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で恋人役で共演。その後、2018年放送のドラマ「SUITS/スーツ」（フジテレビ系）でも再演していた。

※中島裕翔が結婚を発表
※新木優子が結婚を発表


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