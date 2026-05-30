是枝裕和監督『海街diary』、今夜フジ「土曜プレミアム」で放送 | RBB TODAY

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是枝裕和監督『海街diary』、今夜フジ「土曜プレミアム」で放送

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©2015吉田秋生・小学館／フジテレビジョン　小学館　東宝　ギャガ
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　是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品）の公開を記念し、映画『海街diary』が30日（土）午後9時からフジテレビ「土曜プレミアム」枠で放送される。

　同作は第68回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、第39回日本アカデミー賞で最優秀作品賞をはじめ最多4部門を受賞した作品だ。

©2015吉田秋生・小学館／フジテレビジョン　小学館　東宝　ギャガ
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　原作は吉田秋生による漫画「海街diary」（小学館「フラワーコミックス」刊）。監督・脚本を是枝裕和、音楽を菅野よう子が手がけた。

　物語の舞台は鎌倉。鎌倉に暮らす三姉妹のもとに、15年前に家族を捨てた父の訃報が届く。父の葬儀で三姉妹は、腹違いの妹・すず（広瀬すず）と出会う。すずの母はすでに他界しており、頼りない義母を支えながら気丈に振る舞う中学生のすずに、長女の幸（綾瀬はるか）は思わず声をかける。「鎌倉で一緒に暮らさない？」

　こうして四姉妹の共同生活が始まる。しっかり者の幸と自由奔放な次女・佳乃（長澤まさみ）は何かとぶつかり合い、三女の千佳（夏帆）はマイペース。季節の食卓を囲みながら、それぞれの悩みや喜びを分かちあっていく。しかし、祖母の七回忌に音信不通だった母（大竹しのぶ）が現れたことで、一見穏やかだった四姉妹の日常に、秘められていた心のトゲが見え始める。

　出演は綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すずのほか、加瀬亮、鈴木亮平、池田貴史、坂口健太郎、前田旺志郎、キムラ緑子、樹木希林、リリー・フランキー、風吹ジュン、堤真一、大竹しのぶ。


千鳥・大悟、映画初主演で綾瀬はるかの夫役！クランクインで開口一番「ビビってます。」 | RBB TODAY
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是枝裕和監督の最新映画「箱の中の羊」が2026年に公開。綾瀬はるかと大悟が夫婦役を演じ、未来を舞台にヒューマノイドと人間の交流を描く。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/29/237232.html続きを読む »

千鳥・大悟＆綾瀬はるか演じる夫婦が“ヒューマノイド”を迎え入れる......是枝監督の最新映画ティザービジュアル＆特報映像公開 | RBB TODAY
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是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』が2026年5月29日に公開され、夫婦とヒューマノイドを描く感動作。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/06/243548.html続きを読む »
《RBBTODAY》

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