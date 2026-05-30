是枝裕和監督『海街diary』、今夜フジ「土曜プレミアム」で放送 | RBB TODAY

是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品）の公開を記念し、映画『海街diary』が30日（土）午後9時からフジテレビ「土曜プレミアム」枠で放送される。

同作は第68回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、第39回日本アカデミー賞で最優秀作品賞をはじめ最多4部門を受賞した作品だ。

©2015吉田秋生・小学館／フジテレビジョン 小学館 東宝 ギャガ

©2015吉田秋生・小学館／フジテレビジョン 小学館 東宝 ギャガ

原作は吉田秋生による漫画「海街diary」（小学館「フラワーコミックス」刊）。監督・脚本を是枝裕和、音楽を菅野よう子が手がけた。

物語の舞台は鎌倉。鎌倉に暮らす三姉妹のもとに、15年前に家族を捨てた父の訃報が届く。父の葬儀で三姉妹は、腹違いの妹・すず（広瀬すず）と出会う。すずの母はすでに他界しており、頼りない義母を支えながら気丈に振る舞う中学生のすずに、長女の幸（綾瀬はるか）は思わず声をかける。「鎌倉で一緒に暮らさない？」

こうして四姉妹の共同生活が始まる。しっかり者の幸と自由奔放な次女・佳乃（長澤まさみ）は何かとぶつかり合い、三女の千佳（夏帆）はマイペース。季節の食卓を囲みながら、それぞれの悩みや喜びを分かちあっていく。しかし、祖母の七回忌に音信不通だった母（大竹しのぶ）が現れたことで、一見穏やかだった四姉妹の日常に、秘められていた心のトゲが見え始める。

出演は綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すずのほか、加瀬亮、鈴木亮平、池田貴史、坂口健太郎、前田旺志郎、キムラ緑子、樹木希林、リリー・フランキー、風吹ジュン、堤真一、大竹しのぶ。