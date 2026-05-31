アイドルらしからぬ“デカさ”…ナッティの驚異的な健康美、スポーツウェア姿で放つホットな魅力 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、持ち前の健康美で視線を釘付けにしている。

ナッティは5月28日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】“デカい”ナッティ

公開された写真には、日差しが降り注ぐ屋外で黒のスポーツウェアを身にまとい、椅子に座ってポーズをとる彼女の姿が収められている。

特に目を引くのは、鍛え上げられた健康的なボディラインだ。小麦色に焼けた肌が太陽の光に映え、無駄のないウエストラインと弾力のある美脚が彼女の魅力をより一層際立たせている。

この投稿に対し、ファンからは「真のホットガールだ」「健康的な美しさが眩しすぎる」「完璧なスタイルに憧れる」といった絶賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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