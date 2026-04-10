マクドナルド、齊藤京子が歌う「Yeah! めっちゃウィークディ」あやや替え歌の新CMが話題 | RBB TODAY

マクドナルド公式SNSが4月10日、日向坂46の元メンバーの齊藤京子の新CMを公開し、話題になっている。
マクドナルドは9日に公式Xで「だれが、なにを、歌っている？」とコメントし、ヘッドホンをつけた女性がマイクに向かって歌っている動画を公開。歌唱中は無音だったが、コメントで「齊藤京子京子では？」という予想が相次いだ。
翌10日、マクドナルド公式Xは「Yeah! めっちゃウィークディ」「歌：齊藤京子」と、ランチの「ひるまック」の新CMとして、齊藤を起用した動画を公開。
松浦亜弥の楽曲「Yeah! めっちゃホリディ」の替え歌で、齊藤京子が「Yeah! めっちゃウィークディ」「平日はマック希望」と歌いながら、ベランダでマクドナルドの紙袋からセットメニューを取り出して食べる動画となっていた。
このCMには、「ソース口につけて笑顔いっぱいなのも可愛すぎる」「きょんこの歌が全国に！」「めっちゃ可愛いし、歌上手すぎ」という声が集まっている。
「だれが、なにを、歌っている？」マクドナルド公式、CM出演者ヒント公開で反響 | RBB TODAY
マクドナルド公式Xが4月8日に投稿した動画が話題となっている。ほぼ無音の15秒動画で、ヘッドフォンをつけた女性がマイクで歌う姿を映しており、最後の2秒のみマクドナルドのジングルが流れる。平日ランチセット「ひるまック」の新CMの告知と思われ、出演者が齊藤京子ではないかとの予想が広がっている。
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元日向坂46・齊藤京子、初主演映画『恋愛裁判』クランクアップに涙......メイキング写真が公開 | RBB TODAY
齊藤京子初主演映画のメイキング写真15点が公開され、撮影裏や役作り、アイドル経験を生かした演技や仲間との交流が映されている。
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