「だれが、なにを、歌っている？」マクドナルド公式、CM出演者ヒント公開で反響 | RBB TODAY

4月8日にマクドナルド公式Xアカウントが投稿した動画が反響を集めている。

マクドナルド公式Xは、「だれが、なにを、歌っている？」とコメントし、15秒間の動画を投稿。

ヘッドフォンをつけた女性がマイクに向かって歌っている姿を収めたものだが、映っているのは鼻と口元のみ。ほとんどが無音で、なにを歌唱しているのかは分からない動画になっていた。

一方、最後の2秒のみは音がついており、「タラッタッタッター」というマクドナルドのCMのジングルを奏でる歌声が入っていた。

この動画は平日ランチのセット「ひるまック」の新CMの告知と思われる。ポストには、「下からの映しが、齊藤京子さんに見える！」「きょんこだー！」「齊藤京子ちゃんすぎる」という予想合戦が繰り広げられている。

※【動画】マクドナルド公式、CM出演者のヒント動画が話題

