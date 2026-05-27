上半身の布面積が…BLACKPINK・ジェニー、みぞおちまで丸見え“ギリギリ”衣装で視線独占 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、唯一無二のカリスマオーラで魅了した。

ジェニーは5月26日、ソウル・汝矣島のポンピドゥーセンター・ハンファで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のフォトウォールイベントに出席した。

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この日ジェニーは、ネイビーとホワイトを組み合わせたホルターネックトップスに、ブラックのワイドパンツを合わせたシックなスタイリングで登場。みぞおちまで大きく開いた深いVネックは彼女の華奢で美しいデコルテラインを引き立て、圧巻のプロポーションで会場の視線を独り占めにした。

また、ゆるやかなウェーブヘアとゴールドアクセサリーでラグジュアリーなムードを演出。シンプルながらも圧倒的な存在感を放ち、“CHANELのミューズ”らしいオーラを漂わせた。

ジェニー

なお、本ショーにはジェニーのほか、BIGBANGのG-DRAGON、女優キム・ゴウン、女優コ・ユンジョン、俳優パク・ソジュン、俳優イ・ビョンホン、RIIZEのウォンビンら豪華スターたちが出席した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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