カンテレ・秦令欧奈アナが写真集発売！男性アナウンサー初の単独写真集 | RBB TODAY

関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈の1st写真集『秦令欧奈ファースト写真集』(タイトル未定／主婦と生活社)が7月10日に全国の書店で発売する。また、本日5月26日18時よりネット書店での予約が開始される。

『秦令欧奈ファースト写真集』（主婦と生活社）

『秦令欧奈ファースト写真集』（主婦と生活社）

秦アナは現在、情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』(関西テレビ放送)を担当。仕事密着のリール動画や自己紹介動画がSNSで100万回再生を突破し、「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」といったコメントが相次ぐなど、地上波のみならずSNS上でも世間をにぎわせている。

写真集はカンテレ社内で仕事に密着しながら撮影し、アナウンサーとして奮闘する努力の裏側を収録。さらに、リアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートし、喫茶店・青果店・銭湯・居酒屋など大阪各地の旬スポットを巡る「大阪散歩」も収められており、秦アナのONとOFF、それぞれの素顔が詰まった一冊となっている。

『秦令欧奈ファースト写真集』（主婦と生活社）

『秦令欧奈ファースト写真集』（主婦と生活社）

秦アナは「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い(笑)、大好きなビールを我慢して臨みました」と撮影への意気込みを明かした。また「男性アナウンサーとしては初の単独写真集とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています」と語っている。