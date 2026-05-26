太田光代、顔の左側に大きなガーゼ！「とんでもない事態に見舞われている」 | RBB TODAY

漫才コンビ・爆笑問題の太田光の妻で所属事務所・タイタンの社長の太田光代氏が25日にXで顔が腫れてしまったことを報告した。

光代氏は「現在、私はとんでもない事態に見舞われている」とつづり、自身の顔を撮影した写真を公開。左側の頬に大きなガーゼが貼られており、その部分が腫れているように見えるショットとなっていた。

発端は、4月の黄砂が酷かった日に顔の左側がおたふく風邪のように腫れたことだったとのこと。光代氏は「元は多分アレルギー由来かと思う」と推測しつつ、「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって」と長期化してしまったという。

また、「それらが引いたらコブみたいのが出来て、マッサージで体内に吸収を促してたのだけど頬に豆？みたいなのが中に残ってそこに線が出来て。結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい」と経緯について説明した。

その癒着した部分は剥がさないと治らないとのことで、光代氏はこの日、病院で処置をしてもらったそう。「小さかったようで意外にも長くてお医者様が格闘されて、いまココって感じなんだけど」と明かし、「どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます」とつづった。

一方、「明日からも普通に仕事しますので仕事先の皆様、大丈夫ですので、どうかよろしくお願いします！」と元気に呼びかけ。またその後のポストでは「夏場だから化膿しないように気をつけたい。私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤、侮れません」と呼びかけた。

※【画像】太田光代、顔の腫れを報告

