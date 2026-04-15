田中美久、「各国メイクどれが好み？」日韓中のメイク比較動画が話題 | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでタレントの田中美久が4月6日にXを更新。日本・韓国・中国のメイクを比較した自身の動画を公開し、話題になっている。

田中はXに「各国のメイクで皆どれが好み？」とつづり、動画を公開。

冒頭、ほぼすっぴんに眼鏡姿の田中が映り、次に日本風のメイク、その次にはレースのついたピンク色の服を着用し、韓国アイドル風のメイクを披露した。

また、最後には黒いシャツに中国風のシンプルかつ大人風のメイクも公開。前髪や、リップの色、ラメの使い方など、細かい点で各国のメイクを再現していた。

このポストには、「可愛いから何でも似合う」「全部似合ってて可愛い」「何となくその違いというのが見えて来る」という声が集まっている。

※【動画】田中美久が日韓中のメイク比較動画公開

