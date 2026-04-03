小堺一機、「自宅で転倒」怪我で舞台の休演を報告「治療に専念させていただきます」 | RBB TODAY

タレントの小堺一機が自宅で転倒した怪我により、出演予定だったミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を休演することを発表した。

小堺一機が所属する浅井企画は3日に公式サイト上に「小堺一機に関するご報告」というお知らせを公開。

その中で、「ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」日生劇場公演に出演を予定しておりましたジョーじいちゃん役の小堺一機は、自宅で転倒した怪我により、当面の間、休演することになりました」と報告した。

小堺が演じる予定だったのはチャーリーの祖父・ジョーじいちゃん。代役は聖司朗が務めるとのこと。

また、小堺はコメントで「⁡⁡この度は私の不注意で怪我を負ってしまい、スタッフ、キャスト、そしてお客様に大変なご心配、ご迷惑をおかけしてしまった事大変申し訳ありません」と謝罪。

怪我について、「医師の皆様からの指示に従い一日でも早く舞台に戻れますよう治療に専念させていただきます」と説明し、「お客様におかれましては、チャリチョコカンパニー皆さんの素晴らしい世界をどうぞ引き続き楽しんでいただけましたら嬉しいです」と呼びかけた。

※小堺一機が怪我でミュージカルを休演

