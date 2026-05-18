妊娠中のみちょぱ、自身の体重変化に驚き「思ったより増えてて…」 | RBB TODAY

モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が17日にパーソナリティを務めるラジオ番組「#みちょパラ」（ニッポン放送）で、妊娠中の自身の体重の増加への驚きを明かした。

みちょぱは2022年10月にタレントの大倉士門との結婚を報告。2026年2月に第1子妊娠を明かしている。

この日、番組冒頭でみちょぱは「私は妊婦ってこともありますから、どんどんどんどん体重が増えていくわけですよ」と嘆き。一方、「人生でこんなに気にせず食べられたことなんてさ、今までないからさ」と明かした。

これまでは体重管理のため、自宅に帰ってから入浴前に体重を測って記録していたとのこと。「『1キロ増えただけで顔変わるな』とか、自分の中での変化は感じてたから」と説明した。

しかし、妊婦生活中の現在は「食べられるなら栄養も入れなきゃいけないっていう感じだから、気にせず食べてたわけですよ。そしたら思ったより（体重が）増えてて……」と苦笑い。検診などには引っかかっていないものの、外食しても2人前食べてしまう状態だという。

みちょぱは「今までにこんなに体重が増えたことがないからさ。どこに肉がついてそうなったのか分かんないけど、笑い方が変わったなって気がして」と言い、「ふくよかな方ってちょっと豪快に笑うイメージあるじゃん？ 笑い方気持ちいいなって方いるじゃん？」「そういう感じになってる気がしてならなくて」と疑心暗鬼になっていた。

とはいえ、友人などからは笑い方が変わったとは指摘されていないとのことだが、「私と旦那だけは、本当、『まじ変わったよね』って。響く、身体が。腹じゃなくて喉。声帯……首回りか？ 首回りに肉がついたから響くようになったのかな」と予想。

笑い方を戻すこともできないと明かし、「気持ちよく豪快に笑えてるけど、変化が気持ち悪い」と話していた。

