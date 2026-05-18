M!LKがミセスの番組に参戦！大ヒット曲「好きすぎて滅！」一夜限りのコラボステージも | RBB TODAY

Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるバラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS）が、本日18日よる8時55分からを放送される。今回は、今大注目の5人組アイドル・M!LK（佐野勇斗、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合し、ミセスとの豪華コラボレーションをたっぷりと届ける。

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■「好きすぎて滅！」一夜限りのスペシャルコラボ

現在大ヒット中の楽曲「好きすぎて滅！」を、M!LK × Mrs. GREEN APPLEのスペシャルコラボレーションで披露する。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームが特別に用意した衣装にも注目だ。ミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮したという特別衣装は、この番組でしか見られない一夜限りのステージを彩る。

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■新企画「大人しりとり」で両チームが子どもの姿に!?

新企画「大人しりとり」は、小学生が知らない言葉だけで繋ぐ新ルールのしりとり対決。小学生の子ども審査員4人が判定を行い、1人でも知っている言葉が出るとアウトとなる。アウトのたびに回答者が"子どもの姿"にさせられる罰ゲームも用意されており、ミセス・大森元貴の恐怖回答やM!LK・佐野勇斗の珍回答が飛び出し…。完全に子どもの姿になってしまうのはどちらのチームか注目だ。

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■重さ23キロの「巨大急須」で白熱対決！世界記録樹立なるか

通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使い、より多くのお茶を注いだチームが勝利となる「グリーンアップルティーチャレンジ」も再登場。あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で3度目の挑戦となるミセスチームが激突する。経験値で勝るミセスがついに世界記録を樹立するのか、また"新世代バラエティスター"と称されるM!LK・塩﨑太智にまさかの事件が起き…。

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■新コーナーで大森元貴×佐野勇斗が初解禁エピソードを披露

新コーナー「おやっさん印の！元祖せっかち屋台」では、大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる。初回ゲストにはM!LK・佐野が登場。実は8年来の仲という2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年間M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、真剣トークが展開される。

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