『乃木坂工事中』のスピンオフ番組がLeminoで独占配信決定！初回配信は梅澤美波＆池田瑛紗がMCに | RBB TODAY

4月6日深夜0時45分より、NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」の「Leminoプレミアム」（月額1540円・税込）において、乃木坂46が出演する『乃木坂工事中』（テレビ東京系）のスピンオフ『乃木坂工事延長中』の独占配信が開始される。

『乃木坂工事延長中』キービジュアル

同作は、本編に入りきらなかった未公開シーンや、撮り下ろし企画の延長戦などを届けるLeminoオリジナル作品だ。

初回配信では、「今話したい家族がいる 2026」の延長戦を公開。キャプテンの梅澤美波と、MC席に座るのはほぼ初めてとなる池田瑛紗が初回MCを務める。 本編で紹介しきれなかった家族とのエピソードが続々と登場し、五百城茉央が父とのトレーニングで培った上段蹴りを披露するほか、柴田柚菜の母から届いた幼少期の面白写真も公開される。

『乃木坂工事延長中』

『乃木坂工事延長中』

『乃木坂工事延長中』は、毎週月曜日の深夜、『乃木坂工事中』放送直後よりLeminoにて独占配信される（地上波の放送時間により、配信時間が変更になる場合あり）。 同作は乃木坂46のメンバーのみで進行するため、毎週交代するMCやスタジオメンバーの顔ぶれも見どころとなっている。配信形態は「Leminoプレミアム」となっており、各話の配信開始から4週間後より1週間、広告付きで無料視聴が可能だ。