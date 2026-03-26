沖口優奈、アイドル人生の集大成となる一冊！1st写真集タイトル決定&白ランジェリー姿の表紙公開 | RBB TODAY

アイドルグループ「マジカル・パンチライン」のリーダー兼プロデューサーを務める沖口優奈の1st写真集タイトルが、『ずっと。』（扶桑社）に決定した。あわせて表紙カットが公開された。

沖口は2016年に同グループに加入し、最後のオリジナルメンバーとして活動を続けてきた。2018年にリーダーに就任し、2021年からはプロデューサーも兼任。アイドル10周年を迎える今年4月16日、Kanadevia Hallで行われるグループ10周年記念ライブをもって卒業することを発表している。

4月20日に発売される同作は、アイドル人生の集大成となる一冊だ。撮影の舞台は沖縄。ビーチで童心にかえってはしゃぐ姿から、ヴィラで見せる大人な表情、これまで見せなかったセクシーなカットまで、多彩な魅力が収録されている。

タイトルの『ずっと。』は、沖口自身も作詞に携わったグループの楽曲「ずっと・・・」を意識して名付けられた 。同曲では「・・・」の部分にマジカル・パンチラインとして続いていく気持ちを込めていたというが、今回は「。」で区切りをつけることでアイドルとしての区切りを表現している。同時に、「この先『ずっと。』みなさんに愛される一冊になるように」という願いも込められている。

表紙には、朝日を浴びながら撮影された白ランジェリーのカットが採用された。沖口本人は「アイドルとしての爽やかな清らかさの中に、アイドル卒業、そして新たなスタートに対しての決意も感じられる表情の表紙になっています」とコメント。「表紙をめくるといろんな表情の私が詰まっているので、全ページみなさんの期待を超えられると嬉しいです」と語っている。

また、同作の発売を記念し、4月25日に東京、5月10日に大阪、5月30日に東京でイベントが開催される予定だ。なかでも5月10日の大阪での開催は、地元における初の写真集イベントとなる。