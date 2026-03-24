日向坂46キャプテン・髙橋未来虹、大学卒業を報告「個人の意志で通わせていただいていた」 | RBB TODAY

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日向坂46キャプテン・髙橋未来虹、大学卒業を報告「個人の意志で通わせていただいていた」

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髙橋未来虹【写真：竹内みちまろ】
  • 髙橋未来虹【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の髙橋未来虹が3月24日にブログを更新し、大学を卒業したことを報告した。

　髙橋はブログに東京駅前で撮影したはかま姿の自身の写真を公開し、「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！」と報告した。

　これまで大学へ通っていることを公言していなかったが、その理由について「個人の意志で通わせていただいていたため」と説明。「無事に卒業を迎えたため、日頃応援してくださる大切なファンの皆さんにもご報告を！」と、今回公表したことを明かした。

　進学を決めた理由について髙橋は「将来について、高校の先生方やグループの先輩方、色んな方々と話すうちに、学び続けることで見えてくるものがあるのかもしれない と思い始めました」と明かし、4年で卒業する覚悟をしていたとのこと。

　また、活動についてはゼミの先生にしか伝えていなかったといい、「数少ない友人に助けてもらいながら、ひっそりと通っていました」と明かした。

　さらに髙橋は、「スタッフの皆さんにも、たびたびご相談したり、スケジュールを調整していただく場面が何度もありました。これまで、たくさんご迷惑をおかけしました。皆さんのサポートがなければ、やり遂げることはできなかったです。本当にありがとうございました！」と感謝した。

　坂道研修生からこれまで約7年ほどアイドル業と学業を両立させてきたという髙橋。「何かしらの提出期限が頭の片隅にあることも、眠い目をこすりながら課題に取り組む夜も、パソコンやノートを入れた重いカバンを持つ日も、いざ来なくなると寂しいものですが、今は 頑張った！やり切った！という晴れやかな気持ちです」と振り返り、「改めて、これまで支えていただいた皆さん、本当にありがとうございました！」とつづっていた。

※【画像】髙橋未来虹が大学卒業を報告


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