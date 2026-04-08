元STU48・沖侑果、純白レースのランジェリー姿でくびれ＆美バスト披露！「FRIDAY」オフショット公開 | RBB TODAY

STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が4月7日に自身の公式インスタグラムを更新。「FRIDAY」のグラビアオフショットを公開した。

雑誌「FRIDAY」の会員限定サービス「FRIDAY GOLD」内の連載企画「マンスリーガール」に起用された沖。完全未発表のグラビア写真100枚と、グラビアムービーが公開されている。

沖はインスタグラムに、「オフショット」とコメントし、4枚のランジェリー写真を公開。



披露されたのは、白のレースランジェリー姿で、ベッドの上でピースサインをしているショット。繊細なレース素材のブラとショーツを身にまとい、引き締まったウエストと美しいバストラインを披露していた。





沖侑果（写真は沖侑果の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

沖侑果（写真は沖侑果の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

別カットでは、大きな鏡の前に立ち、正面と後ろ姿を同時に見せる構図も。寝室で撮影され、清潔感と透明感に満ちたプライベート感あふれるカットとなっていた。



