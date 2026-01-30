丸山桂里奈、1か月で6.1キロ減量成功！夫・本並健治に「ギャフンと言わせたくて頑張りました」 | RBB TODAY

29日、元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が自身の公式インスタグラムを更新。テレビ番組の企画でダイエットに挑戦し、約1か月で6.1キロの減量に成功したことを報告した。

丸山は、29日放送のバラエティ番組『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会』（TBS系）に出演。「痩せられない人必見の新常識」として、ラーメンやハンバーガーなど外食を食べてもOKという「外食やせダイエット」に挑戦していた。

番組放送後、丸山は「ダイエット成功しました！！ とりあえずは6.1キロ減」と結果を報告し、デコルテラインが際立つ黒のベアトップドレス姿の写真を公開。以前よりもフェイスラインがすっきりと引き締まり、明るい金髪にパールのネックレスを合わせた華やかな装いで、カメラに向けて満面の笑みを見せている。

また、今回の企画を完走するにあたり、支えてくれた周囲の人々との写真もあわせて投稿。スタッフとの記念撮影をはじめ、親友の女優・矢田亜希子との2ショットや、番組で共演したお笑いタレント・みやぞんとの食事風景も添えられている。さらに、夫である本並健治氏と並んでピースサインを決める仲むつまじい夫婦ショットも公開された。

減量の動機について丸山は、「本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました」と、夫への対抗心がモチベーションの一つだったことを明かし、「よっしゃー！！！！！！！！！！」と喜びを爆発。最後は「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画を走り抜きました。スタッフのみなさま、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっている。

この投稿には、「めちゃくちゃ可愛くなったよ」「カリナちゃん、めっちゃ綺麗」「1ヶ月で？？ すごすぎます！」「より一層美しくなって素敵です」など、称賛の声が寄せられている。

※1か月で6.1キロの減量成功に成功した丸山桂里奈の投稿（丸山桂里奈の公式インスタグラムより）