スタバ春の新作、ストロベリー尽くしのフラペチーノ3種が登場！25日から発売 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、春シーズン第2弾として「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」の3商品を、25日から発売する。

新たに登場する「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」は、シュークリームを思わせる香ばしいクランチの食感と、ストロベリーの甘酸っぱさを組み合わせた一杯。鮮やかなストロベリーカラーとカスタードクリームを思わせるやさしい色合いが重なり、見た目にも華やかな仕上がりとなっている。ストロベリーソースの香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、コクのある味わいと食感のアクセントを楽しめる。価格はTallサイズのみで、テイクアウト717円（税込）、店内利用730円（税込）。

あわせて、毎年人気を集める「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」も登場。ストロベリーの果実感とミルクを合わせた、まろやかな甘さが特徴の一杯だ。スターバックスオリジナルのストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクのコントラストが楽しめるほか、カップの中に広がるマーブル状のピンクの層が見た目にも印象的だ。価格はTallサイズのみで、テイクアウト678円（税込）、店内利用690円（税込）。

『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』 Tallサイズのみ ＜テイクアウト＞678円 ＜店内利用＞690円

「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」は、ストロベリーの甘酸っぱい風味を、パッションティーの爽やかな味わいとともに楽しめる一杯。ひんやりとした口当たりと、果実感のあるすっきりした後味が特徴で、気分をリフレッシュしたいときにもぴったりだ。価格はTallサイズのみで、テイクアウト628円（税込）、店内利用640円（税込）。

『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』 Tallサイズのみ ＜テイクアウト＞628円 ＜店内利用＞640円

3商品はいずれも全国のスターバックス店舗で販売予定。一部店舗を除く。なお、一時的な欠品や早期に販売を終了する場合がある。