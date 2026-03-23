元NMB48・和田海佑、小悪魔的可愛さ＆セクシーさ全開！『アップトゥボーイ』でグループ卒業後初表紙を飾る | RBB TODAY

23日に発売された雑誌『アップトゥボーイ』vol.361（ワニブックス）にて、元NMB48の和田海佑がグループ卒業後初となるグラビアに登場した。同誌では通常版に加え、セブンネット限定版の表紙も用意されており、和田は10ページにわたるソログラビアとともに、限定版の単独表紙も飾っている。

（限定版裏表紙）『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

今回のグラビアは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」をテーマに撮影が行われた。和田が持つ、小悪魔的なかわいらしさとセクシーさという二面性が収められた内容に仕上がっている。

（誌面カット）『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

（誌面カット）『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

（誌面カット）『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

和田は1997年3月29日生まれの兵庫県出身。愛称は「みゅう」。約5年間のアイドル活動を経て、2025年11月にNMB48を卒業した。その後、フリー期間を経て2026年2月よりプラチナムプロダクションへ所属。抜群のスタイルと、愛嬌満点で飾らない面白さが魅力であり、SNSでの発信も度々話題を集める「バズ美女」として知られている。