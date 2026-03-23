後藤真希、大胆胸元ざっくり＆オフショル純白ドレス披露！ | RBB TODAY

後藤真希が22日に自身のインスタグラムを更新。韓国で行われたイベントに出席した際のオフショットを公開し、大胆なドレス姿に反響が寄せられている。
投稿された写真では、両肩が露出したオフショルダーの純白ロングドレスを着用。胸元がざっくりと開いた大人っぽいデザインで、美しいデコルテラインが際立つ一着となっている。袖はベルスリーブ仕様で、シルバーのアクセサリーを合わせた上品なコーディネート。ラフにまとめたアップスタイルからは、うなじものぞく洗練された印象だ。
後藤は「韓国で久しぶりに皆さんにあえました🇰🇷」とコメント。投稿には「めっちゃ気品があるドレスだね！」「とても美しい」「ドレスとてもお似合いです」「美しさがハンパない」など称賛の声が寄せられている。
※後藤真希、大胆胸元ざっくり＆オフショル純白ドレス披露！（後藤真希の公式Instagramより）
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