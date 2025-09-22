モーニング娘。'25・牧野真莉愛、メンバーカラーの“ピンク水着”で美尻披露！ | RBB TODAY

22日、『アップトゥボーイvol.355』（ワニブックス）が発売された。表紙と巻頭には、モーニング娘。'25の牧野真莉愛が飾っている。

『アップトゥボーイvol.355』表紙

誌面カット 牧野真莉愛（モーニング娘。’25）

牧野はグループのサブリーダーにも就任。存在感がますます強まっている彼女の巻頭グラビア20ページのテーマは「My color is PINK」となっている。ピンクを背負うハロー！プロジェクトメンバーは革新者のイメージがある。その想いを継ぐ者として、牧野真莉愛の決意を新たにしたグラビアとインタビューが掲載されている。

『アップトゥボーイvol.355』裏表紙

巻末グラビアはモーニング娘。'25が担当。グループ全員での本誌登場は3年ぶりで、新体制となった11人では初登場だ。新しい季節の到来を予期させるような10ページに仕上がっている。裏表紙はモーニング娘。'25のリーダー・野中美希、サブリーダー・牧野真莉愛、ラストグラビア・羽賀朱音の12期3人が飾る。今回はB3サイズ両面ポスター1種が付録として付いている。

ポスター 牧野真莉愛（モーニング娘。’25）

牧野はインタビューで「ピンクは小さい頃からずっと好きで、持ち物もピンクが多いし、ランドセルもピンクでした(笑)。なので、モーニング娘。に加入してメンバーカラーとしてライトピンクを頂いたときはめっちゃ嬉しかったです。ハロー！プロジェクトの大好きな先輩方でメンバーカラーがピンクの道重(さゆみ)さん、嗣永(桃子)さん、鈴木(愛理)さんはかわいいイメージが強いのに、自分というものをしっかり持っている芯の強さを感じます。そんなピンクを私も作っていきたいです。」と明かした。

また「今年はサブリーダーにもなりました。そのことでグループのことを考える時間が増え、責任感も生まれた気がします。毎日小さいことでも積み重ねていって、継承と革新を忘れずモーニング娘。を繋いでいきたいです。」と決意を語った。

リーダーとしての心境について、野中は「サブリーダーを経験せずにリーダーになって、自分の中のチャンネルが1つ切り替わったような感覚があるんです。言語化するのは難しいけど、いちばん近い言い方だと『責任感』なのかな。実感したのは、本番前の気合入れのとき。私が仕入れたスタッフさんの感想や他のグループのメンバーからの意見を覚えておいて、気合入れのときに伝えているんです。私がリーダーではあるけど、皆それぞれ頼もしくて尊敬できるメンバーだと再確認できる瞬間です。」と胸中を打ち明けた。

秋ツアーをもってグループを卒業する羽賀は「卒業まで残り少ないけど、人へのやさしさや情(じょう)の大切さはメンバーに伝えていきたいです。今の時代は、自分に自信をつけて自己を確立したり、1人で行動できることも大事。それは大前提だけど、もっとグループとして1つの塊を作っていって欲しいし、何をするにも他のメンバーの気持ちや、自分がメンバーのため、モーニング娘。のために何ができるかを考えていて欲しいです。」と思いを語った。