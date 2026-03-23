日向坂46、『日向坂で会いましょう』映像作品第4弾を発売！齊藤京子、影山優佳ら12名の卒業記念回を収録したタイトルも | RBB TODAY

日向坂46の冠バラエティー番組「日向坂で会いましょう」のBlu-ray第四弾となる5タイトルが、4月29日に同時リリースされる。今回の映像作品は、テレビ東京で放送中の同番組の中から好評を博した回をテーマごとにまとめた内容で、全タイトルに未公開映像とメンバーによる副音声コメンタリーが収録される。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーも封入される。

今回発売されるのは、「妄キュンで恋しちゃいましょう」「どっちが強いか決めましょう」「ご褒美でロケしましょう」「フレンドリーになりましょう」「笑って卒業を祝いましょう」の計5タイトル。「妄キュンで恋しちゃいましょう」には、遅れて来たバレンタインやクリスマス特別企画の妄想キュンキュン告白シチュエーションなど6回分を収録し、副音声には清水理央、藤嶌果歩、渡辺莉奈が参加する。

日向坂で会いましょう「妄キュンで恋しちゃいましょう」

「どっちが強いか決めましょう」には、横浜に似合う女選手権やTHE タイマン リターンズ、夏休みバトルなど6回分を収録。副音声は山口陽世、石塚瑶季、竹内希来里、宮地すみれが担当する。「ご褒美でロケしましょう」は、ヒットキャンペーン優勝記念のご褒美ツアーや一匹狼たちのご褒美ロケツアーなど5回分を収録し、髙橋未来虹、小西夏菜実、正源司陽子が副音声コメンタリーに参加する。

日向坂で会いましょう「どっちが強いか決めましょう」

日向坂で会いましょう「ご褒美でロケしましょう」

「フレンドリーになりましょう」には、春日俊彰生誕44年記念企画や若様とフレンドリーになる企画など6回分を収録。副音声は森本茉莉、平尾帆夏、山下葉留花が担当する。「笑って卒業を祝いましょう」には、影山優佳、潮紗理菜、齊藤京子、高本彩花、加藤史帆、東村芽依、丹生明里、濱岸ひより、佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈、河田陽菜の卒業記念回7回分を収録し、金村美玖、小坂菜緒、上村ひなの、平岡海月が副音声コメンタリーを務める。価格は4タイトルが各6,600円、「笑って卒業を祝いましょう」のみ7,200円となる。