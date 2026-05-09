私立恵比寿中学・真山りか、タイを舞台に20代最後の2nd写真集発売！ | RBB TODAY

私立恵比寿中学のグループ最年長・真山りかの2nd写真集『真山りか（私立恵比寿中学）写真集』（タイトル未定）が、7月22日にKADOKAWAから発売されることが明らかになった。

撮影の舞台はタイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラでくつろぐ姿、街中の散策や電車での旅など、自然体な姿を収めた内容となっている。今年で結成17周年を迎える私立恵比寿中学（えびちゅう）の中で、結成当初からパワフルに活動を続けてきた真山りかの「今」を、20代最後の年に記録した一冊だ。

同作品では初となる水着やランジェリーカットも収録されており、これまでとは異なる一面が見られる内容となっている。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

真山りかは次のようにコメントしている。「念願の2nd写真集を出すことができてとても嬉しいです！ 今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば……（笑）。大はしゃぎで楽しかったです。また、私の希望でタイらしいスポットへ観光にも行きました。なかなかしないツインテールもして浮かれ気分でした！ えびちゅうファミリーの皆さんは懐かしく感じるような巨像とのカットもあります。これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！」。