背骨が浮かび「また痩せた？」の声…aespa・ジゼル、“激細ボディ”際立つ肌見せ衣装に反響 | RBB TODAY

aespaのジゼルがファンを魅了した。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】背骨がくっきり…ジゼル、肌見せ衣装

公開された写真には、胸元とウエスト部分がカットアウトされた衣装を着用したジゼルの姿が収められている。大胆な肌見せと強烈なオーラが目を引く一方、背骨がくっきり浮かび上がるほどのスリムな体形には、ファンから心配の声も上がった。

この投稿を見たファンからは、「なんてこった」「本当に最高」「かっこいい」「わぁ…」「また痩せた？」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースする予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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