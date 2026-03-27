生見愛瑠に『情熱大陸』が密着！モデル、タレント、俳優の三刀流で活躍する“めるる”の素顔に迫る | RBB TODAY

29日よる11時20分から放送の『情熱大陸』（MBS／TBS系）は、モデルから俳優へと活躍の場を広げる生見愛瑠に密着する。

17歳の時にモデルとしてその天真爛漫さをバラエティ番組に見出され、本名よりも「めるる」というニックネームで親しまれている生見。最近はドラマや映画での活躍が目覚ましく、イメージを脱ぎ捨てたシリアスな芝居で「これがめるる?」と驚きの声がネットニュースをにぎわせている。

20歳で挑んだ初出演映画では日本アカデミー賞新人俳優賞に輝き、話題作からのオファーが次々と舞い込む。モデル、タレント、俳優という3つの顔を軽やかに行き来するが、それぞれのギャップは大きい。

取材を始めたのは去年4月。顔合わせにやってきた生見は、どこかカメラに怯えたようで、取材陣ともあまり目が合わなかった 。「私で面白いのかなって。本当に普通なので…」と語る生見は、極度の人見知りだという。

外食はいつもマネージャーと2人で、共演者やスタッフでさえも10日以上会わないと関係がリセットされてしまうという。一方で、ドラマの撮影現場で目にした光景には驚かされた。クライマックスのシーンを前に緊張する様子もなく、スマホでその日のランチ選び。かと思えば、本番では3分半もの長台詞を、台本にはない涙まで流して一発OKとなる。

どれぐらいかけてセリフを覚えるのかと尋ねると、「移動中に5分から10分あれば。夜ご飯に食べるインスタントラーメンをモチベに頑張りました」と笑顔で答える。

新作映画の現場にも密着。音楽の才能溢れるヒロインを演じるため、1年半かけてギターと歌を特訓したという 。OKを重ねていく様子を取材陣もそばで取材するのだが、役へのプレッシャーかそれともまだこちらに人見知りしているのか、2か月間の撮影の終わりごろには生見との距離は出会った日よりも遠く感じられた。

本人に「この数か月で、自分を何%ぐらい見せてくれましたか?」と尋ねると、「マイナスです…」とコメント。他人にめったに心を開かないという24歳は、地元の親友にすら上京を伝えていなかったという。取材期間中、その親友たちと2年ぶりに食事をした。その場で、当時の生見が密かに抱いていた決意を明かした。

映画のクランクアップで溢れ出した感情には、寂しがり屋な自分と戦いながらも愚直に走り続けてきたこれまでが滲んでいたのかもしれない。「今後も3刀流を続けるのか?」そんな問いにも「わかりません。マジで何も考えてないんです」と語る。本音なのかはぐらかされているのか。曖昧な笑顔の奥では、未来を見据えているようにも見えた。

生見は2002年、愛知県生まれ。9歳の時、安室奈美恵に憧れてダンススクールへ通い始める。自分のダンス着がダサかったことに落ち込み、モデル雑誌のオーディションに応募した 。『ニコ☆プチ』『Popteen』を経て、現在は『CanCam』専属モデルを務める。 2021年には『おしゃれの答えがわからない』でドラマ初出演にして主演 。2023年には初出演映画『モエカレはオレンジ色』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2026年公開予定の映画『君が最後に遺した歌』でヒロインを演じ、歌手役として楽曲を初リリースする。大のビール好きで、自宅で砂肝とスルメをアテに飲むのが楽しみだという。