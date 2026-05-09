BTSも700万人減った？ インスタの“フォロワー激減祭り”で噴き出した「水増し人気」論争 | RBB TODAY

スターの人気は、フォロワー数で測れるのか。

そんな問いを改めて突きつけるような騒動が、インスタグラムで起きている。

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5月6日以降、世界中のインスタグラムユーザーの間で、フォロワー数が急に減ったという報告が相次いだ。

海外メディアやSNSでは、Metaが大規模にボットや非アクティブアカウントを整理したのではないかとの見方が広がり、いわゆる“フォロワー激減祭り”のような状態になっている。

インドの英字紙『The Hindu』は、Meta広報担当者のコメントとして、インスタグラムが「非アクティブアカウントを削除する通常プロセス」の一環で、一部アカウントのフォロワー数に変動が見られた可能性があると報じた。Meta側は、アクティブなフォロワーは影響を受けていないとも説明している。

つまり、少なくとも一部ユーザーのフォロワー数が目に見えて減少したこと自体は、単なる噂では片づけにくい。

一方で、具体的に誰が何人減ったのかについては、慎重に見る必要がある。SNS上では、テイラー・スウィフトが500万人、アリアナ・グランデが700万人、BTSが700万人、カイリー・ジェンナーが1500万人規模でフォロワーを失ったとする投稿も拡散された。

（写真提供＝OSEN）BTS

「Yahoo Creators」に掲載された記事でも、カイリー・ジェンナーやBLACKPINK、クリスティアーノ・ロナウド、セレーナ・ゴメスらのフォロワー数が大きく減ったと伝えられている。ただし、同記事の具体的な減少数はMetaが個別に確認した数字ではなく、「報じられている」「推定されている」という扱いにとどまる。

BTSについても同じだ。

「700万人減った」と断定できるソースがあるわけではない。とはいえ、BTSの名前がこうした“フォロワー激減”の話題にすぐ出てくること自体が、彼らがSNS上の数字でいかに大きな存在として見られてきたかを示している。

フォロワー数が“影響力の証明”になる時代

今回の騒動がこれほど盛り上がっているのは、単に「数字が減ったから」だけではないだろう。

有名人のフォロワーが数百万人単位で減ったと聞いた瞬間、多くの人は「それだけ偽アカウントが混ざっていたのか」「人気は水増しだったのか」と受け止めてしまう。実際、ネット上でも、減少した数字をそのまま“作られた人気”の証拠のように見る反応が出ている。

ただし、ここは慎重に見る必要がある。ボットや非アクティブアカウントがフォロワーに含まれていたとしても、それは必ずしも本人や所属側がフォロワーを購入したことを意味しない。巨大アカウントほど、スパムや便乗アカウントが自然に集まりやすいからだ。

そもそもBTSは、SNS上の数字そのものが何度もニュースになってきたグループだ。

特にメンバーのVは、その象徴的な存在だろう。BTSメンバーが2021年12月に個人インスタグラムアカウントを開設した際、Vはわずか43分でフォロワー100万人、4時間52分で1000万人を突破し、ギネス世界記録を打ち立てた。

（写真提供＝OSEN）BTS・V

今年1月には、韓国男性芸能人として初めてインスタグラムのフォロワー7000万人を突破したとも報じられている。さらに4月末には、アメリカのソーシャルメディア分析企業HypeAuditorの「世界で最も影響力のあるインフルエンサーTOP1000」で2位にランクインしたとも報じられた。

Vの投稿数は決して多くない。それでも1本の投稿が巨大な波及力を持つ。フォロワー数、いいね数、共有数、影響力ランキング。そうした数字の積み重ねが、Vを“世界的インフルエンサー”として可視化してきた。

JUNG KOOKも同じだ。

彼は2023年、5240万人のフォロワーを持っていた個人インスタグラムアカウントを突然削除し、ファンを驚かせた。その後、新たなアカウントを開設し、約9カ月でフォロワー2000万人を突破している。

しかも、現在も投稿は多くない。計11件の投稿のうち、4月22日に公開した「Hooligan」チャレンジ動画は、4日で再生数1億回を突破。5000万回以上再生された動画も6本に達した。さらに同動画は、公開2日で200万回以上リポストされ、インスタグラム史上でも上位に入る共有数を記録したと伝えられている。

（写真提供＝OSEN）BTS・JUNG KOOK

ここで重要なのは、JUNG KOOKのフォロワー数が2000万人規模である一方、同じく共有数上位に名前が挙がるリオネル・メッシやテイラー・スウィフトのフォロワー数は桁違いに多いという点だ。単純なフォロワー数だけでは測れない“1投稿あたりの熱量”があるわけだ。

BTSメンバーのSNSは、まさにそのことを示してきた。

フォロワーが何人いるか。投稿に何件の「いいね」がついたか。何回共有されたか。どの国で影響力が高いのか。いまのスターは、作品やステージだけでなく、こうした数字によっても語られる。

だからこそ、今回のインスタ騒動は大きく見える。

フォロワー数は、スターの人気を示すわかりやすい指標だ。広告主にとっても、ブランドにとっても、メディアにとっても、数字は便利だ。7000万人、2000万人、1億再生、200万リポスト。こうした数字は、人気を説明するうえで圧倒的な説得力を持つ。

もちろん、その数字は絶対ではない。

ボット、休眠アカウント、購入フォロワー、スパムアカウント。巨大アカウントであるほど、そこには本物のファンだけでなく、さまざまな“動かない数字”も混ざり込む。

今回のようにプラットフォーム側が整理を行えば、見た目のフォロワー数だけが一気に動くことがある。

減った数字は必ずしも人気の減少を意味しない。しかし、数百万単位の減少が語られた瞬間、その数字はどうしても「偽フォロワーがいたのではないか」という疑いを呼ぶ。

そこが今回の騒動の厄介なところだ。実際には、非アクティブアカウントの整理、ボット削除、休眠アカウントの除外など、さまざまな要因があり得る。それでも外から見れば、「減った分＝本物ではなかったフォロワー」と単純に読まれやすい。

これはK-POPにとっても無関係ではない。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

K-POPは、SNSの数字と非常に相性がいい。ミュージックビデオの再生回数、TikTokチャレンジ、インスタフォロワー、Weverseの反応、Xのトレンド。ファンの動きがすぐ数字になり、その数字がまたニュースになり、さらにファンの熱量を高める。

BTSは、その最前線にいるグループだ。だからこそ、「BTSが700万人減った」といった投稿が拡散される。真偽が確定していなくても、その数字だけで人々が反応する。なぜなら、BTSという名前とフォロワー数の大きさが、もともと強く結びついているからだ。

今回の騒動で問われているのは、フォロワー数という数字を、どこまで人気そのものとして信じていいのかという問題だ。アクティブなファンの熱量と、ただ存在しているだけのフォロワー数は同じではない。7000万人のフォロワーを持つこともすごいが、2000万人のフォロワーでも投稿が爆発的に共有されるなら、その影響力は数字以上に大きい。

VやJUNG KOOKの例は、フォロワー数が巨大な価値を持つ一方で、それだけではスターの力を測りきれないことも示している。

インスタの“フォロワー激減祭り”は、一見するとただのSNS上の騒動に見える。だが、スターの人気、広告価値、影響力が数字で語られる時代においては、かなり象徴的な出来事だ。

スターの人気は、フォロワー数で可視化される。とはいえ、その数字には本物のファンだけでなく、ボット、休眠アカウント、スパム、ただ存在しているだけのアカウントも混ざり得る。

だからこそ、数字が増えれば「影響力」として称賛され、減れば一転して「水増しだったのか」と疑われる。今回のインスタ“フォロワー激減祭り”は、スターの人気そのものよりも、人気を数字で語りすぎる時代の危うさをかなり派手に見せた出来事なのかもしれない。

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