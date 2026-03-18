ラブライブ声優・林鼓子、マレーシア撮影の1st写真集発売決定！“初めて”の水着カットにも挑戦 | RBB TODAY

5月15日、声優・林鼓子の『1st写真集』（イマジカインフォス）が発売される。同作の発売に先がけ、先行イメージカットが公開された。

『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット

林は『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役、『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』椎名立希役などで活躍中の声優・俳優だ。

同作は、林の24歳の誕生日に発売となる。撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしとなり、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の「オフィーリア」をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションなど、多彩な表情を収録している。また、「初めての挑戦」として数パターンの水着にもチャレンジした。10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい林の新境地が詰め込まれた一冊となっている。

同作の発売にあたり、林は「『林鼓子1st写真集』の発売が決定しましたー！今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身"初めての挑戦"がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。

各書店では、18日より特典付きでの予約受付がスタートした。インフォスクエアでは3月18日から4月5日まで早期予約キャンペーンを実施しており、期間内に同作を1冊購入すると林鼓子直筆サインが入れられて届けられる。さらに、3冊セットを購入した場合はサイン入れ（1セットにつき1冊）に加え、5月30日に都内某所で開催される林鼓子ソロチェキ会（チェキお渡しあり）へ先着で招待される。チェキ会ではスタッフが撮影したチェキを林本人から渡される形式で、ポーズは指定の中から選ぶことが可能だ。

その他、各専門店でも限定版や特典付きの同作を販売する。アニメイトおよびゲーマーズでは、共通特典として2種からランダムで1枚、複製サイン＆コメント入りL判ブロマイドが渡される。アニメイト限定のセットは4290円（税込）、ボイスメッセージDLシリアル付きは3850円（税込）で展開。ゲーマーズでは、アナザーフォトブック付きの限定版が5170円（税込）、さらにアクリルスタンドも付く【超】限定版が6930円（税込）で販売される。

『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット

加えて、AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズオンラインショップでの予約・購入者には、店舗限定の複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド（共通絵柄）も追加でプレゼントされる。なお、通常版は3850円（税込）となっており、Amazonでは限定カバーが特典として付属する。

アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでの予約・購入者を対象とした発売記念イベントも決定している。前述のインフォスクエア対象イベントに加え、アニメイトおよびゲーマーズの購入者を対象とした同作のサイン会が抽選で開催される。応募期間は6月8日までとなっており、当選通知は6月中旬頃の予定だ。サイン会は7月4日に都内某所、5日に大阪府内某所で実施され、好きなページに宛名とサインを入れてもらえる。

『林鼓子1st写真集（仮）』先行イメージカット

また、同作の発売を記念したパネル展が5月13日から24日にかけて、AKIHABARAゲーマーズ本店とODAIBAゲーマーズで開催される。さらに、ゲーマーズ全店舗およびオンラインショップにて同作を予約・購入すると、「あなたのお名前」と「直筆サイン・コメント」入りの展示パネルが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施。対象期間は商品が搬入され次第開始となり、応募用紙の配布は6月14日まで行われる。