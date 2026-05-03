「あれ？ここは…」10年前の作品と同じ場所、違う世界線で叶えた“結婚”！IUの写真にファン歓喜 | RBB TODAY

歌手兼女優IUが、過去に出演したドラマのロケ地を再び訪れた感動を伝えた。

去る5月2日、IUは自身のSNSを通じて、華やかな伝統の婚礼衣装を身にまとい、撮影現場の宮殿の風景を眺めている写真を公開した。

【写真】IU、『麗』と同じロケ地での撮影にファン歓喜

この場所は、2016年のSBSドラマ『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』（以下、『麗』）の主要なロケ地だ。ここを訪れたIUも「あれ？ここは…」と綴り、懐かしさを滲ませた。

かつて『麗』でIUが演じたヘ・スは、愛する恋人との結婚が叶わず、悲劇的な結末を迎えて、視聴者を悲しませた。

しかし、現在配信中の新ドラマ『21世紀の大君夫人』において、IUは同じ場所で式を挙げるシーンを撮影することになり、前作の心残りを晴らすかのような特別なストーリーを完成させた。

公開された写真のIUは、赤地に金箔の紋様が華やかに施された婚礼衣装に身を包み、伝統的なまとめ髪に簇頭里（チョクトゥリ、婚礼用の冠）を乗せた、端麗かつ気品ある姿を披露した。

（写真＝IU Instagram）

特に、遠くを見つめているかのような眼差しと微笑みは、過去の思い出と現在の感慨を同時に込めているようで、人々の視線を釘付けにしている。

これに対し、ファンからは「ヘ・ス、ついに本物の婚礼衣装を着られたね」「涙が出る」といったコメントが寄せられたほか、『麗』で共演し、IUがいるロケ地で名シーンをともに作った俳優イ・ジュンギも「あれ？ここは…」とコメントを残した。

前作の痛みが残る場所で、ハッピーエンドを迎えることになった彼女の姿に喜びの声が上がっている。

なお、IUが出演中のドラマ『21世紀の大君夫人』は、立憲君主制の韓国を舞台に、大君と財閥令嬢の“ファンタジーロマンス”だ。現在、Disney＋で配信中だ。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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