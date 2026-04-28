才色兼備のRQ・安藤笑、過去最大露出に挑戦！ | RBB TODAY

教育大卒でレースクイーンという異色の経歴をもつ安藤笑が『FLASH』に登場。大胆な露出と涼し気な浴衣姿に挑戦している。才色兼備な彼女が放つオトナの妖艶さが印象的だ。



安藤は2011年に愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。