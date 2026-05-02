日テレ・河出奈都美アナが初音ミクコスプレ披露！「オタクとしての原点」 | RBB TODAY

日本テレビの河出奈都美アナウンサーが1日にXを更新し、4月25日・26日に行われたイベント「ニコニコ超会議2026」に初音ミクのコスプレで参加したことを報告した。

自身について「オタクでゲーマー」と自称し、これまで何度もコスプレを披露している河出。1日のポストでは、「コスプレしてニコニコ超会議2026に参加してみた。」と、自身がメインキャスターを務める「Oha!4 NEWS LIVE」（日本テレビ系）内コーナー「コレミテ」で密着企画が行われたことを説明し、「率直にいかがでしたかね…？笑)」と呼びかけた。

河出によると、「元々は完全プライベートで行く予定だった」とのこと。一方、そのことをOha!4のスタッフに話したところ、「ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも」と半ばノリで企画が進んだことを明かした。

企画が放送されたことについては、「ボカロやコスプレに詳しくない方にとっても、こんな世界があるということを知るきっかけになったら嬉しいです」とつづった。

一方、「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！」と企画とはいえ、自身で小物も作成して挑んだとのこと。

河出は「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド。その文化の中心であるニコニコ動画の祭典は実家のような温かさすら感じる空間でした」とイベントを振り返り。

また、「コスプレが好き、同じ作品が好き、といった『好き』でつながれる場所がそこにはある。その時々によって、物事の優先順位は変わっていくけれど、どれだけ時間が経とうと、ニコ超が作り出す時間と空間は私の原点であると確信しました」とコメントした。

なお、「Oha!4 NEWS LIVE」公式Xでは河出のコスプレに挑む様子を収めた動画の一部も公開されている。

※河出奈都美アナが初音ミクコスプレ披露