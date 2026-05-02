11年ぶりにファンクラブ会員募集へ！BIGBANGのデビュー20周年活動、いよいよ本格始動か | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGが、ファンと11年ぶりに再会する。
BIGBANGが、公式ファンクラブ「V.I.P」の6期を募集し、11年ぶりに再会する。デビュー20周年活動を控え、世界中のファンと特別に対面する。
去る5月1日、BIGBANGは公式SNSを通じて、「BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P COMING SOON」のポスターを公開し、ファンクラブ6期会員の募集を予告した。2015年の5期募集以来、11年ぶりに公式ファンクラブを再開する。
今回のポスターを通じて、BIGBANGとV.I.Pの11年ぶりの再会が予告されたなか、ポスターには、暗闇のなかで、たくさんの「ペンボン（公式ペンライト）」がきらきら輝く瞬間が収められ、目を引いた。BIGBANGの20周年をともに始めるだけに、ファンの期待も高まっている。
BIGBANGの20周年活動を統括するYGエンターテインメント側は、「BIGBANGとV.I.Pがともに作っていく20周年の旅に期待してほしい」と呼びかけた。
なお、BIGBANGのファンクラブ6期会員募集は、グローバルファンダムプラットフォームb.stageを通じて行われる予定だ。
（記事提供＝OSEN）
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