元祖“韓流四天王”の夫ウォンビンは大食い!?女優イ・ナヨン、7億円超自宅の冷蔵庫を公開 | RBB TODAY

女優イ・ナヨンが、夫ウォンビン、そして10歳の息子との日常を公開したなか、今回は冷蔵庫まで初公開し、これまでベールに包まれていた家族の素顔を余すところなくさらけ出した。

去る5月1日、YouTubeチャンネル「117」に公開された「冷蔵庫インタビュー」のティザー動画で、イ・ナヨンは意外な、気さくな魅力で目を引いた。

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スペシャルMCとして登場したボーイズグループStray Kidsのフィリックスは、彼女を見るなり「本当に超特別ゲスト」として、「目がものすごく大きくて、顔も小さい」と感嘆した。

何よりも話題になったのは、70億ウォン（約7億5000万円）台とされている自宅の冷蔵庫だった。さまざまな食材で埋め尽くされた冷蔵庫に、フィリックスは「食べ過ぎではないか」と驚いたが、すぐに「1人暮らしではないから」と自然とウォンビンに言及し、笑いを誘った。

さらに、意外な好みも明かされた。イ・ナヨンが選んだ夜食メニューは、ポンデギ（カイコのさなぎ）だった。このほかにも、家事のプロとしての一面が目を引いた。野菜の準備を手伝っていたフィリックスにアドバイスをした彼女は、「家では料理を中華鍋のようなものでやる」と明かし、現実的な妻・母としての経験値を見せた。

それだけでなく、意外な趣味まで公開された。イ・ナヨンは、「歌って踊るのが趣味」だと話し、フィリックスとともにStray Kidsの『MANIAC』のダンスを披露。パフォーマンスの後に「すごく恥ずかしい」と笑う姿は、これまでの優雅なイメージとはまったく異なる、可愛らしいものだった。

（写真＝YouTubeチャンネル「117」）2枚目：イ・ナヨン、3枚目：フィリックス

これに先立ち、イ・ナヨンはドラマの放送終了後のインタビューで、家族についても率直に語っている。

ウォンビンについて、「話し方が友達のようで、『思ったよりいいじゃん』とからかわれる」と明かし、現実的な夫婦の関係性を伝えた。

息子については、「まだ俳優という概念をよくわかっておらず、『これ、本物なの？』と聞かれる」と笑った。特に、「15歳以上が見られるドラマなので、まだ見せないようにした」と話し、母親としての姿も見せていた。

なお、2015年に結婚し息子が誕生した2人は、現在ソウルで静かに生活を続けている。華やかなトップスターのイメージの裏に隠されていた、平凡な家族の日常。ミステリアスな夫婦の親近感あふれる一面に、ファンとの距離も一層近づいている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ナヨン プロフィール

1979年2月22日生まれ。1998年にデビュー。代表作にドラマ『勝手にしやがれ』『ロマンスは別冊付録』『パク・ハギョンの旅行記』、映画『小さな恋のステップ』『ビューティフルデイズ』など。2011年に同じ所属事務所の俳優ウォンビンと出会い、2013年に2人の熱愛説が伝えられた。その後、2人は2015年5月に結婚。イ・ナヨンは結婚から7カ月後に男児を出産した。

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