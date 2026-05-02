BTS・JUNG KOOKとの熱愛説否定の韓国女優、スイムウェア姿で魅了…清純美に視線釘付け！ | RBB TODAY

女優イ・ユビが、スイムウェア姿を披露した。

イ・ユビは最近、自身のSNSに特別なコメントを添えず、写真を投稿した。

【写真】イ・ユビ、スイムウェア姿で魅了

公開された写真には、バリで旅行を楽しむイ・ユビの姿が収められている。日差しが降り注ぐ海辺を背景に、スイムウェア姿を披露した。ワンショルダーのデザインで華奢なスタイルを際立たせ、紫色の花を髪に飾り、愛らしさを加えた。

別の写真では、三つ編みに帽子を合わせ、清純な魅力をさらに引き立てている。ナチュラルなすっぴん風のビジュアルで、清楚な雰囲気のスイムウェア姿を完成させた。無駄のない引き締まったスリムな体型も視線を集めた。

（写真＝イ・ユビInstagram）

なお、イ・ユビは2021年12月、JUNG KOOKとの熱愛説が浮上したが、双方の所属事務所はすぐに「事実無根」として否定している。

◇イ・ユビ プロフィール

1990年11月22日生まれ。日本でも大ヒットしたドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で、主人公のライバルを演じたキョン・ミリの実娘。韓国の名門大学として知られる梨花（イファ）女子大学の声楽科を卒業し、2009年に女優デビューした。2012～2013年には各テレビ局の演技大賞で、新人賞やニュースター賞などを獲得。ドラマ『ユミの細胞たち』や『7人の脱出』など、多彩な作品を通じて存在感を発揮している。

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