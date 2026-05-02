無防備に寝そべり…日本人K-POPアイドル、危険な美貌に視線釘付け「うわぁ」「衝撃的な美しさ」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー・ツキが、大胆な写真で視線を集めた。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「齟齬」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ツキ、無防備な“寝そべりSHOT”

公開された写真には、白のチューブトップとミニスカートのセットアップを着用したツキの姿が収められている。

タイトな衣装によって際立つ抜群のスタイルはもちろん、地面に無防備に寝そべる姿は、どこかアンニュイで色っぽい雰囲気を醸し出し、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「なんてこった」「女神」「うわぁ」「衝撃的な美しさ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースし、カムバックする予定だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

■【写真】下半身がクッキリ…ツキ、“ピチピチ”ウェア姿

■【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装

■【写真】“網タイツ”姿を下から…ツキ、大胆ショット