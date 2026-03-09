「予備自衛官の招集訓練に参加中」やす子、「ヒルナンデス」出演欠席の理由明かし反響 | RBB TODAY

お笑い芸人のやす子が3月8日にXで、月曜レギュラーとして出演している「ヒルナンデス!」（日本テレビ系）の放送を欠席する理由を明かし、反響を集めている。
やす子はXで「ご報告」とし、迷彩服に身を包んだ自身の写真を公開。年季の入った二段ベッド内で撮影したとみられる写真で、迷彩服には「安井」という本名の名字もついていた。
また、やす子は「3月9日月曜日のヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます」と報告。なお、「許可を得て投稿しています」と注意書きしていた。
かつて陸上自衛隊に所属していたやす子。ブルドーザーオペレーターとして勤務していたことを公表している。また、現在も即応予備自衛官に任官している。
このポストには、「かっこいいーー！」「忙しいのに偉い！」「売れててもちゃんと日本のために働いてくれてるの嬉しい」という声が集まっていた。
やす子、初の書籍を発売決定！「ゆるく生きる」ための考え方を紹介 | RBB TODAY
元自衛官のお笑い芸人やす子の初書籍は、ゆるマインドの生き方や個性的なメソッドを紹介し、イベントも開催される
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/20/241303.html続きを読む »
やす子、大ブレイクの2023年を振り返る「人生において一番がんばった」 | RBB TODAY
お笑いタレントのやす子が20日、都内にて開催された『MEG ザ・モンスターズ2』デジタル配信／4K UHD、ブルーレイ、DVD リリース記念イベントに出演した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/20/215185.html続きを読む »