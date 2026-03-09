「予備自衛官の招集訓練に参加中」やす子、「ヒルナンデス」出演欠席の理由明かし反響 | RBB TODAY

お笑い芸人のやす子が3月8日にXで、月曜レギュラーとして出演している「ヒルナンデス!」（日本テレビ系）の放送を欠席する理由を明かし、反響を集めている。

やす子はXで「ご報告」とし、迷彩服に身を包んだ自身の写真を公開。年季の入った二段ベッド内で撮影したとみられる写真で、迷彩服には「安井」という本名の名字もついていた。

また、やす子は「3月9日月曜日のヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます」と報告。なお、「許可を得て投稿しています」と注意書きしていた。

かつて陸上自衛隊に所属していたやす子。ブルドーザーオペレーターとして勤務していたことを公表している。また、現在も即応予備自衛官に任官している。

このポストには、「かっこいいーー！」「忙しいのに偉い！」「売れててもちゃんと日本のために働いてくれてるの嬉しい」という声が集まっていた。

※【画像】やす子が予備自衛官の招集訓練参加を報告

