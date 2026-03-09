ロケバス運転手と結婚した新川優愛、交際前に連絡先聞き出した裏技明かす | RBB TODAY

8日放送の情報バラエティ『秘密のママ園 season2』（ABEMA）に、俳優でモデルの新川優愛がゲスト出演。2019年に結婚した9歳年上のロケバス運転手の夫と交際する前、連絡先を聞き出した“裏技”を明かした。
番組冒頭のスタジオトークでは、1児の母となった新川が夫との馴れ初めを語った。10代の頃から仕事現場で顔を合わせており、「優しさもユーモアもある」と、その人柄に惹かれていたという。そこで周囲に気づかれず連絡先を交換するため、ある巧妙な手段を取ったことを告白した。
新川は当時、共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物をしちゃって。それはあんまり人に言いたくないものだから、見つけたいんだけど連絡先教えてもらえますか」と伝え、連絡先を入手したのだという。
この思い切ったアプローチと意外な手法に、スタジオからは「何それ、すごい！」「ラッキー案件すぎる」と驚きの声が上がった。これに対し新川は、「私がラッキーです、本当に。あんな方と結婚できて」と笑顔で謙遜。また、番組MCでモデルの滝沢眞規子は「えー、すごい！会ったら言っておく！」と興奮気味に反応しつつ、「だけど今日は悪口を言っていただきましょうね」とたたみかけ、スタジオの笑いを誘った。
