 【ミラノ五輪】りくりゅう・三浦璃来「全ての方々に感謝」！金メダル獲得後SNSにポスト | RBB TODAY
【ミラノ五輪】りくりゅう・三浦璃来「全ての方々に感謝」！金メダル獲得後SNSにポスト

(Photo by Joosep Martinson/Getty Images)
　16日（日本時間17日）に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのフリーで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手が18日にXを更新。周囲への感謝を明かした。

「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペアはフリーで世界歴代最高得点を更新し、231.24点で金メダルを獲得した。

　三浦選手はXで「オリンピックでの沢山の応援、本当にありがとうございました」とつづり、木原選手とともにメダルを手にしたツーショット写真や、喜びのあまり木原選手に抱きかかえられている写真などを公開した。

　今回の五輪について三浦選手は「7年間の想いが詰まったオリンピック」と明かしつつ、「積み上げてきたものを信じて最後まで諦めることなく滑り切ることができました」と思いをつづった。

　最後には、「私達を支えてくださった全ての方々に感謝を申し上げます」とお礼をつづっていた。

　このポストに三浦選手のもとには、「勇気と感動をありがとうございました」「世界一おめでとうございます！」という声が集まっていた。

※【写真】りくりゅう・三浦璃来選手が感謝明かす


《福田マリ》

