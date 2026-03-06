ミヤギテレビ、東日本大震災15年に向け特別企画を放送......震災を知らない世代へ教訓つなぐ | RBB TODAY

宮城テレビ放送は東日本大震災15年を迎えるにあたり、震災の教訓と復興の現在地を伝えるドキュメンタリーなどを放送する。

「ミヤギnews every.」では、震災で大切な家族を亡くし、悲しみを繰り返さないために教訓を伝える語り部活動を続ける住民や、震災当時は小学生で、この春大学を卒業して教員となる女性の決意などを伝える。被災地の住民からは「震災前のまちの景色をもう一度見たい」という声も聞く。津波の被害だけではなく、海とともに生きるまちの営みの記憶も後世に伝えていく。

NNNドキュメント'26の3月8日放送「東日本大震災15年 あの朝、私は…」では、津波で犠牲となった気仙沼の警察官を語り継ぐ住民や、14年を経て、娘の遺骨を自宅に迎えた家族の思いを伝える。3月22日放送「ふたりの現在地」では子ども3人を亡くした夫婦の15年の歩みを描く。4月5日放送のミヤギテレビ報道特別番組「ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年」では、震災当時7歳で家族全員を失った少年と、新たに家族となった親戚の「おばちゃん」の15年の歩みを伝える。

宮城テレビ放送では社員の半数以上が「震災後」の入社となり、記者のほとんどは東日本大震災の直後の被災地取材を経験していない。それでも、2011年3月11日に何が起きたのか、大切な家族を失った人々はどのように悲しみと向き合い続けているのか、あの日の悲しみの教訓は未来の災害に備えた防災に役立てられているのか。

放送予定は、NNNドキュメント'26『東日本大震災15年 あの朝、私は…』が3月8日深夜25時5分から26時まで、NNNドキュメント'26『ふたりの現在地』が3月22日深夜24時55分から25時25分まで、ミヤギテレビ報道特別番組『ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年』が4月5日15時から15時55分まで。あわせて『ミヤギnews every.』内では、『あす大災害、だとしたら?』を全6回、『記憶のまちへ』を全7回にわたって放送する。