ミスタードーナツ、春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を11日から販売！ | RBB TODAY

ミスタードーナツは、桜風味のもちっとした食感の生地にいちご味を組み合わせた春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を11日から期間限定で発売する。

ミスタードーナツ『桜もちっとドーナツ』

今年の「桜もちっとドーナツ」は全4種類で、桜風味のもちっとした食感の生地にいちご味を組み合わせている。ホイップやあん、ストロベリーチョコ等、食感も様々にいちごを感じられる春らしさ満開のラインアップで登場する。

「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」は、桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング、仕上げにシュガーをまぶして味も見た目もホイップクリーム大福をイメージしたドーナツだ。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちごホイップ、ストロベリーチョコの甘みの春めくハーモニーを楽しめる。価格はテイクアウト216円、イートイン220円。

桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風（テイクアウト 216円 、イートイン 220円）

「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」は、桜風味のもちっとした生地にいちごみるくあんとカスタードクリームをサンド。ホワイトチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングしている。ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごみるくあん、なめらかなカスタードクリームにアクセントのいちご顆粒で見た目も味わいも花やぐ一品だ。価格はテイクアウト216円、イートイン220円。

「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、桜風味のもちっとした生地にストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピング。いちごピューレ入りのいちごみるくあんをパッと花が咲くように絞り桜を表現した、見た目も春らしいドーナツだ。価格はテイクアウト216円、イートイン220円。

桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく（テイクアウト 216円 、イートイン 220円）

「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」は、桜風味のもちっとした生地にいちご風味のグレーズをコーティングした。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちご風味グレーズの春かおる味わいを楽しめる。価格はテイクアウト205円、イートイン209円。

桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風（テイクアウト 205円 、イートイン 209円）

販売期間は3月11日から3月下旬までで、順次販売終了予定。対象は一部ショップ除くミスタードーナツ全店となる。