元1Dゼイン、娘とTWICEの公演に！「最高の夜をありがとう」と感謝、K-POPの世界的影響力を実感 | RBB TODAY

元ワン・ダイレクション（1D）のポップスター、ゼイン・マリクが、TWICEのコンサートを訪れた様子を公開し、大きな話題を呼んでいる。

3月5日（現地時間）、ゼイン・マリクは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。TWICEのワールドツアー会場を訪れ、ステージを楽しむ様子を投稿した。

公開された写真には、TWICEを象徴するピンクのスパンコール衣装に身をまとった2人の子供が、ステージを見つめながら熱狂する後ろ姿が収められている。ゼインはTWICEの公式アカウントをタグ付けし、「子供たちに最高の夜をプレゼントしてくれて、本当にありがとう（massive thanks for giving the girls the best night ever）」というメッセージとピンクのハートの絵文字を添え、感謝の意を伝えた。

この写真に写っているのは、ゼインと元パートナーであるトップモデル、ジジ・ハディッドとの間に生まれた愛娘カイちゃんとその友人だという。カイちゃんは、ピンクのスカートとスニーカーという“TWICEコーデ”を完璧にこなし、両手を頭の上に掲げて楽しそうに踊るなど、筋金入りのファンであることをうかがわせた。

今回の投稿は、TWICEの絶大な影響力を改めて証明する形となった。世界的なポップスターが我が子とコンサートを楽しみ、自ら感謝を伝える姿は、今やK-POPが世界のポップカルチャーの中心に立っていることを物語っている。

国内外のネットユーザーからは「ゼインがTWICEのコンサートに行くなんて信じられない！」「カイちゃんがもうこんなに大きくなってTWICEを聴いているなんて」「やっぱりTWICEはグローバル・クイーンだ」など、驚きと祝福の反応が寄せられている。

