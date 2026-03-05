元日向坂46・松田好花、麒麟・川島明と『NHK上方漫才コンテスト』司会に決定！「とても驚いております」 | RBB TODAY

20日午後7時30分から生放送される『第55回NHK上方漫才コンテスト』（NHK総合・関西地方）の司会と審査員が発表された。

麒麟・川島'15(C)400400

司会は、第34回大会で優秀賞を受賞した麒麟・川島明と松田好花が務める。川島は「自分たちにとって『NHK上方漫才コンテスト』は、第34回大会(2004年)で優秀賞を頂き、漫才師として自信をつけてくれたコンテストです。そんな大会に司会としてお声がけ頂き大変うれしいです。出場する8組の芸人の皆さんは、この大会をきっかけに大きく羽ばたいてもらいたいと思います。今回司会を務めるにあたり、今までの賞レースでいちばん笑ってる司会になろうと思ってます!出場者のみなさん、是非笑かしてください!」とコメント。

松田好花は「同郷でもあり、度々お世話になっている川島明さんと司会をご一緒させていただけること、大変光栄に思います。前回は先輩の佐々木久美さんが司会を務められていて、『すごいなぁ』と思っていたので、まさか今回私にお話をいただけるとは思わず、とても驚いております。頂いたバトンを私もまた次に繋げられるように精進してまいりたいと思います。予選を通過された芸人の皆さんの漫才、とても楽しみにしています!よろしくお願いします!」と述べた。

審査員は浅越ゴエ(ザ・プラン9)、岩尾望(フットボールアワー)、奥田修二(ガクテンソク)、久保田かずのぶ(とろサーモン)、内藤剛志、ハイヒール・リンゴ、松嶋尚美の7名が務める。

同番組は3月20日午後7時30分から8時48分まで、NHK総合・関西地方で生放送される。NHK ONEでは見逃し配信も予定されている。