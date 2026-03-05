松本若菜、NHKプレミアムドラマ主演『対決』に手応え！ | RBB TODAY

松本若菜と鈴木保奈美が4日、東京・渋谷のNHKにて開催されたプレミアムドラマ「対決」（BSP4K・BS／4月5日夜10:00～／全5回）の完成会見に出演した。

鈴木保奈美【写真：竹内みちまろ】

同作は、幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメント。原作は、月村了衛による小説「対決」。松本がある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げているという噂を耳にした新聞記者の檜葉菊乃、鈴木が医大理事・神林晴海役を演じる。

NHKドラマ初主演となる松本は、先日第1話を観たといい、「私自身こんな骨太なドラマで主演をさせていただくということが初めてだったので、『客観的に観なきゃ』と思って観たのですが、観れませんでした。物語に入り込んでしまうという不思議な経験をしました」とエピソードを紹介。「きっと観ていただく方も、一番最初は私が演じる檜葉菊乃の目線で観ていただくことがスタートとしてあると思いますが」としたうえで、「自分だったらどうだろう、この人のことはわかるとかわからないとか、いろんな視点で観れるドラマになっていると思います。本当に何が正しくて何が間違っているとか、そういうことではなくて、みなさんに感じ取って考えてもらえることが一番最初にこのドラマを作ることになったときの想いに繋がると思いますので、ぜひ、まずは1話からご覧いただきたいと思います」と目を輝かせた。

鈴木は「原作をお読みになった方はご存じだと思いますが、実際にあった事件をもとにした社会的なメッセージ性のある作品」といい「『対決』というシンプルなタイトルですが、性別間の対決、世代間の対決、組織の中の上下などいろんな意味の対決というものがここには含まれています」、「正義とは何なのか、正しさとは何なのか、誰にとっての正しさなのか、自分にとっては正しさって何だろうか、正しいことを選択することは正しいのだろうか、そういうような問いを常に突きつけられている撮影期間でした」などと振り返った。

「白黒をはっきりつけたいタイプですか？」と尋ねられると、松本は「どちらかというと白黒つけたいタイプです」と回答。ただ、作品への出演を通して「白黒をつけなくてはいけないの？」という思いを持つようになったそう。「白黒をつけたからといってみんなが幸せになるのかといったらそうではないと思うんですよね。そういうことを教えてもらった作品でもあるので、今は、時と場合によりますが、グレーであってもいいのではないかと思います」と撮影後に起こった心境の変化を明かした。

役作りについて鈴木は「神林晴海はポーカーフェイスでものすごくクールで自分の信念に一直線に向かっていく人だったので、菊乃さんにあれこれさぐられてもバッサバッサと切っていくというようなわりと強いタイプの女性を想像した」と話し始め、監督とキャラクター像について話し合っているうちに「自分のやっていることに常に迷っていて、悩んでいて、正しさを探していて、自問自答をずっと続けている人」とイメージが変わっていったことを紹介。「『これは一直線じゃなくてもいいな』と。シーンごとに悩んでいて、自問自答している1人の女性というふうに存在していきたいなと思うようになりました」と撮影中に起こった変化を語った。